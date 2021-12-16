مخاوف مراهقين.. كيف تخبر والديك بمشاعرك نحو الجنس الآخر؟

عندما يتخذ الآباء قرارات نيابة عنك، فإنهم يضمنون لك الأفضل، وعندما تختار صديقها الخاص، فسوف ينتقدون لأنهم لا يريدونك أن تخطئ، ومع ذلك فإن إبلاغ والديك عن علاقتكما يمكن أن يكون مرهقًا للأعصاب، قد يمنعك من إخبارهم عن صديقك.

ووفقا لموقع “bonobology ” نرصد بعض الطرق لمشاركة الأخبار المهمة مع والديك والحصول على رد الفعل الإيجابي.

طريقة إخبار والديك أن لديك صديقًا

ابدأ بإسقاط التلميحات

جهز والديك لهذا الوحي الكبير بإخبارهما عن "صديق" تستمتع بقضاء الوقت معه عند الخروج ، أخبرهم أنك ستتسكع مع الأصدقاء ، بما في ذلك "الصديق" الجديد لك

دعهم يعرفون نيتك

بغض النظر عن عمرك ، ستكون دائمًا طفلًا لوالديك، عليك أن تثبت لهما أنك كبير بما يكفي لاتخاذ قرارات لنفسك وأنك تنوي البدء في المواعدة كشخص بالغ

اطلب منهم الانضمام لك في لعبة صديقك

إذا كان صديقك فنانًا موهوبًا أو رياضيًا أو يشغل منصبًا مهيمنًا في بعض الأماكن العامة ، فمن الجيد أن تأخذ والديك لرؤيته

ادعوه عندما يكون والداك في الجوار

يمكنك دعوة صديقك إلى منزلك للدراسات المشتركة أو جعله يساعدك في شيء ما قدمه كصديق يساعدك في شيء ما تأكد من أنك تتصرف مثل زملاء الدراسة أو الزملاء ولا تظهر أي إيماءات رومانسية بينكما.

اقتراح الفكرة لمعرفة رد فعلهم

إذا كان والداك يعرفان صديقك كصديق لك ، فحينئذٍ طرح فكرة مواعدته في يوم من الأيام انظر كيف يتفاعلون إذا كانوا على ما يرام مع ذلك

تحديد من يجب إبلاغه أولاً

قد يكون التحدث إلى كلا الوالدين أمرًا مخيفًا فلماذا لا تحاول التحدث إلى أحد الوالدين أولاً؟ إذا كان أحد الوالدين أكثر ودية وتفهمًا من الآخر ، يمكنك التحدث إليه أولاً.

اجلس معهما

عندما تقرر أخيرًا أنك تريد إخبار والديك عن صديقك ، ابحث عن الوقت المناسب عندما يكونون مسترخين ولديهم حرية الاستماع إليك

اكتب لهما

إذا كان التحدث عن صديقك لوالديك يجعلك متوترة ، فحاول كتابة خطاب لهمااكتب كل ما تريد إخباره به عن صديقك ونوع العلاقة التي تشاركها معه وما يعنيه بالنسبة لك.

أبعث لهما رسالة نصية

إذا كنت تعيش بعيدًا عن عائلتك ولا تقابل والديك كثيرًا ، يمكنك محاولة إرسال رسائل نصية إليهم حول علاقتك قد يُنظر إليه على أنه طريقة غير رسمية لكسر الأخبار.

كن صادقا معهما

عندما تقرر إخبار والديك عن صديقك ، كن صريحًا تمامًا معهم بشأن ذلك سوف يسألك كل شيء عن علاقتك ، مما قد يزعجك لأنك قد تشعر أنه فضولي للغاية.