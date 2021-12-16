الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل حاز أقراصًا منشطة وأسلحة نارية فى الإسكندرية

أقراص
أقراص

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرصا منشطا بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية والمعمل الكيماوي لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والأقراص المنشطة وترويجها على عملائه بقصد التربح منها.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين، وتمكنت وضباط وحدة مباحث قسم الشرطة من إلقاء القبض على المتهم، وبالكشف عليه تبين أنه سبق اتهامه فى قضايا «سلاح نارى»، وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة مطموسة الأرقام و71 قرصا منشطا ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته السلاح الناري والأقراص المنشطة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار بها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية وحيازته 7 قطع من الأسلحة وكمية من الأعيرة النارية، بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.

مخدرات ازمة حبس عاطل عملاء كمين تحقيق سلاح نارى

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وائل لطفي

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