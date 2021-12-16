الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير «تعليم القاهرة» يشارك في مبادرة «أوقف المخدرات.. غير حياتك»

المبادرة
المبادرة

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة لتوعية النشء بمخاطر الإدمان، وذلك تحت شعار "أوقف المخدرات غير حياتك".

وجاءت حملة التوعية من منطلق دور وزارة الداخلية في توعية النشء بمخاطر الإدمان، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وألقى العميد وليد عصام، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاضرة توعوية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية المترتبة عليه للفرد والمجتمع بمدرسة الامتياز الخاصة بحضور طلبة الإعدادية والمرحلة الثانوية، حضرها محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة ومدير إدارة المدارس.

ووجه مدير المديرية إلى أهمية نشر البرامج التوعوية والإرشادية بمخاطر الإدمان، والتنسيق بين الشئون التنفيذية والعلاقات العامة والتربية الاجتماعية للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة للصالح العام وتحقيق الأهداف المنشودة والرقي بالمستوى الثقافي للطلبة وتوجيه فكر أبنائنا للمحافظة  على جيل الغد واستثماره فهم  مستقبل مصر، وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة المصرية لما يبذلونه من جهد للتوعية أبنائنا وحمايتهم.

كما أشاد رئيس مجلس الأمناء بالحملة التوعوية وأثرها على الطلبة وبخاصة في تلك المرحلة العمرية الخطيرة التي تحتاج إلى توجيه سلوكي وفكري وحماية، وتابع فهم يحتاجون أن نحميهم ممن حولهم ومن الأفكار السلبية واصدقاء السوء بل ومن أنفسهم لذلك ندعم تكثيف الحملات التوعوية والاعلامية بأخطار المخدرات والمخاطر الأخرى.

وأهدى مدير المديرية ورئيس مجلس الأمناء تحية ودرع شكر وتقدير للعميد وليد عصام.

المبادرة
المبادرة
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