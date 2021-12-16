سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 16-12-2021

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، حالة من الاستقرار رغم التفاوت بين الارتفاع والانخفاض بمعدل قرشين فقط، حيث بلغ اليوم الخميس 15,73 جنيه، وأيضا وفقًا لحالة العرض والطلب على الدولار، فى ظل الاهتمام الكبير بمتابعة سعر صرف الدولار يوميًا لارتباطها بأسعار السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق المصرية، من خلال رجال الأعمال والمستثمرين والمستوردين من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، نظرا لقيام البنك المركزي والبنوك المختلفة بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لجميع العملاء، والحفاظ على استقرار السوق المصرفي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف منذ عام 2016، ومتابعة البنك المركزي لمعدلات الأسعار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,77 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 جنيه والبيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.