الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مناقشة ترتيبات الفترة المقبلة فى اجتماع كهنة قطاع القبة

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

عقد مجمع كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية اجتماعه الدوري، مساء أمس، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، وذلك في كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة.

وألقى نيافته كلمة بعنوان “الاتضاع في حياة الكاهن”، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع لائحة الرعاية الصحية والاجتماعية للأب الكاهن وأسرته. 

كما نوقشت بعض الترتيبات الخاصة بمواعيد الصلوات وتسبحة كيهك ورأس السنة والعيد.

ومن جهتها، أقامت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية بأسقفية الشباب حفل ختام مهرجان الكرازة المرقسية ٢٠٢١ وإعلان النتيجة بالمركز الثقافي القبطي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الحفل أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا موسى والأنبا رافائيل والأنبا إنجيلوس ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والمكرسات والخدام والخادمات.

وتم خلال الحفل منح شهادة الأيزو من قبل اللجنة المركزية للمهرجان إلى لجنة مهرجان الكرازة المرقسية بكنائس شبرا الشمالية.

وتستعد الكنائس المسيحية الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في 24 ديسمبر الجاري، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، قالت إن الكنائس الغربية الذي تتبع التقويم الغربي تتخذ إجراءات احترازية مشددة، خلال إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء انتشار الموجة الرابعة  من فيروس كورونا.

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الكنائس المسيحية الغربية أعدت قائمة بالمدعوين لحضور مراسم إتمام طقوس قداس عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يتم توزيع الدعوات خلال أيام المقبلة وذلك قبيل الأحتفال من عيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة في 6 يناير المقبل.

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