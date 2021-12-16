الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الخميس 16-12-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة،  أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الخميس  16-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها  الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

 أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الخميس  16-12-2021

 

سعر الحديد  اليوم 

استقر سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، وجاء متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن، وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

 سعر الأسمنت اليوم 

وسجل سعر الأسمنت تراجعا  منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن.

 

سعر الطوب  اليوم 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.

 

سعر الرمل اليوم

وجاءت أسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر  السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل  إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه مصري.

 

سعر طن الجبس

وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

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