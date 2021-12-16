الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

عبدالله السلايمة: مؤتمر أدباء إقليم القناة يؤكدد أن سيناء أصبحت آمنة

عبد الله السلايمة
عبد الله السلايمة

قال الكاتب عبدالله السلايمة، أمين عام مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن "الدورة 24 لمؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافي التي انعقدت بمدينة العريش خلال الفترة من (12 – 15 ديسمبر) تحت عنوان "الأدب وتأصيل الهوية الوطنية" واختتمت فعالياتها أمس الأربعاء 15 ديسمبر، لم تكن دورة عادية، ومخطئ من يظنها هكذا. 

وأوضح "السلايمة"، في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، أن الدورة حملت عدة رسائل:
أولها: توجيه الأدباء رسالة للعالم مفادها أن سيناء قد أصبحت آمنة بفضل الله أولاً ثم بفضل بسالة قواتنا المسلحة.

ثانيها: إحياء روح سيناء بعد أن حاول القتلة وتجار الدم ازهاق روحها، كما قلت في كلمتي الافتتاحية "نعلم جميعًا أن مصر بصفة عامة ليس سيناء فقط قد اُبتليت كغيرها من البلدان الأخرى بانحراف مجموعة متطرفة ومرتزقة اتخذت من الدين ستارًا لتحقيق مآربها وأهدافها، فأفسدوا في البلاد، وهددوا وجود العِباد، وكانوا بأفعالهم التي لا يقرها عقل ولا دين في أي زمان ومكان قد تجردوا من إنسانيتهم وفقدوا هوية الانتماء لمصرنا المحروسة على الدوام بإذن الله من كل شر".

وتابع "السلايمة" عن رسائل المؤتمر ثالثها: التأكيد على أهمية دور الثقافة والمثقف، فكل شيء في حياتنا يبدأ بالثقافة، ولا يمكن النهوض ببلدنا دون الاهتمام بها، فهي الشيء الأهم، إن لم يكن الوحيد، القادر على إحداث التغيير الحقيقي في بلدنا، النهوض به كما نتمنى، ولا أشك في أنها - أي الثقافة - هي المرتكز الأساس لانطلاقنا نحو المستقبل بقوة، وأن انتصارنا على الجهل والأعداء يبدأ بها، وانكسارنا أمامهما يبدأ بتركها وإهمالها.

وقد تجلت الروح الوطنية في أبهى صورها في بكاء أغلب الحضور أثناء عرض فيلم "الشهيد" للمخرج للمخرج عاطف شكري.

ــ توصيات المؤتمر

وأضاف "السلايمة": وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات أعلنتها "كأمين عام المؤتمر" على الحضور من بينها: تأكيد المؤتمر على رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، الثناء على الحالة الأمنية المستقرة التي لامسها الجميع على أرض الواقع والتوصية بضرورة قيام فعاليات ثقافية كبرى على أرض سيناء تسهم في الحفاظ على هذا الاستقرار وهذا المكتسب الذى حققته التضحيات المتكاملة من رجال القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء مثل: ملتقى الشباب وصنايعية مصر وأهل مصر وابدأ حلمك والسينما بين يديك وابدأ حلمك مسرح ومعرض كتاب لقطاعات وزارة الثقافة وملتقى الفنون الشعبية وغيرها على أرض شمال سيناء، العمل على اختيار سيناء عاصمة ثقافية لمصر لسنة 2022، إرسال بعثات لجمع التراث والمأثور الشعبي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الباحثين المحليين بشمال وجنوب سيناء، ضرورة اعادة تأهيل سينما ومسرح العريش الصيفي وسرعة افتتاح موقعي: قصر ثقافة نخل بوسط سيناء وبيت ثقافة ضاحية السلام بالعريش، والحرص على اقامة الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر أدباء اقليم القناة وسيناء على أرض محافظة جنوب سيناء .

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