مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد المشروعات القومية بسوهاج الجديدة

أجرى المهندس جمال طلعت بدوي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمدينة سوهاج الجديدة؛ لتفقد المشاريع القومية.

سوهاج الجديدة

وتفقد “بدوي” والوفد المرفق له، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 36000مكعب لكل يوم، وتشغيل تجريبي لطلمبات المعالجة الثلاثية والثنائية من خلال نظام plc .

كما أوصى مساعد نائب رئيس هيئة قطاع التنمية والتطوير، بضرورة زيادة المسطحات الخضراء والأشجار بالمناطق السكنية والعامة وبالجزر والحدائق العامة، وذلك للاستفادة من مياه محطة المعالجة الثلاثية والمحطات الصرف، وتوجيه الشكر القائمين على العمل تنفيذ وتشغيل المحطة.

كما تضمنت الجولة التفقدية المشروع القومي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 138 عمارة، لافتًا إلى أن المشروع يشمل كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين، وضرورة عمل مسار للمشاة ومقاعد بالجزر الموجودة امام منطقة 138عمارة والعمل على تكثيف الخدمات للمواطنين بالمدينة.

كما تفقد المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة التى تستعد للافتتاح الرئاسي خلال الفترة المقبلة كما تضم جميع المستشفي جميع التخصصات، فضلا عن تنفيذ 15 عيادة خارجية منها " جراحة – باطنة – رمد – جلدية – صدر- نساء وتولد – عظام".

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الطيبة والعليمة بالمستشفي ، كما قام بتفقد أعمل تنفيذ الطرق العامة والمحاور الرئيسيه داخل المدينة، وطالب بالعمل على التنمية المستدامة بالمدينة والاستفادة من تغطية اماكن انتظار السيارات عن طريق تركيب خلايا طاقة شمسية لتوليد الكهرباء