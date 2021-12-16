الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: ضبط تجميع 75 بطاقة تموينية فى أحد المخابز البلدية

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تشكيل حملات رقابية مكثفة لاستهداف المحال التجارية والأسواق المحلية، والتأكد من تطبيق القرار 330 لسنة 2017، وتدوين الأسعار على السلع، وعدم البيع بأزيد من الأسعار المعلنة.

وأوضح أن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج الخبز في المواعيد الرسمية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، كما تم المرور على بدالي التموين والتأكد من فتح محلات البقالة التموينية  لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية في المواعيد الرسمية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحملات تمكنت من ضبط 75 بطاقة تموينية تم تجميعها من خلال أحد المخابز البلدية في منطقه أطفيح، وتم التحفظ على عدد من البطاقات، وتحرير محضر بذلك.

المخابز ضبط حملات محافظة الجيزة بطاقات التموين وكيل وزارة التموين

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