الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تشترط تقديم نتيجة اختبارات كورونا سلبية لدخولها اعتبارًا من الأحد

اليونان
اليونان

قالت الحكومة اليونانية إنه سيتعيّن على الوافدين إلى اليونان تقديم اختبار PCR حديث سلبي لفيروس كورونا عند وصولهم اعتبارًا من الأحد المقبل.

وكانت هذه القاعدة مخصصة للتطبيق على الوافدين من بريطانيا والدنمارك فقط، إلا أن مسؤولي الحكومة قالوا اليوم الأربعاء إنهم قرروا توسيع القاعدة لتشمل الوافدين من كل دول العالم في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارا من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وسجلت اليونان، حتى الآن، 10 حالات إصابة مؤكدة بالمتحوّر أوميكرون.

وأعلنت الحكومة اليونانية، أنها لا تستبعد توسيع عمليات التطعيمات الإلزامية لمجموعات أخرى، خاصة بعدما أكدت وزارة الصحة، الخميس، رصد أول حالة إصابة بمتحوّر أوميكرون السلالة الجديدة من الفيروس المستجد في البلاد.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، على موقعها الإلكتروني الجمعة، أنه بشكل أكثر تحديدا، قال جيانيس أويكونومو المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في تعليقه على بيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن التطعيم الإجباري، وما إذا كانت اليونان تفكر في ذلك، قال: "نحن مستعدون في أي وقت للقيام بما نحتاج إلى القيام به فيما يتعلق بالوباء".

أضاف في مؤتمر صحفي "بقرارنا بشأن التطعيم الإجباري، نحن من أوائل الدول وسيكون هناك دول أخرى".

وأعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، الخميس، عن أول حالة إصابة بسلالة "أوميكرون "في البلاد، وهي تعود لرجل يوناني يعيش في جوهانسبرج وسافر من جنوب إفريقيا إلى جزيرة كريت لقضاء عطلة.

التطعيم أوميكورن فيروس كورونا بى سى ار اليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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