الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الصحة الكويتية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 413ألفا و 847 حالة .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410971، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 31ر99 %، مشيرا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2466 حالة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، الأحد، أن هناك توجهًا حكوميًا نحو اعتماد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا شرطًا للسماح بسفر المواطنين أو بدخول غير الكويتيين إلى البلاد.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر حكومية قولها: «إن الموضوع قيد الدراسة، ولا تستبعد أن يتم تطبيقه قريبًا، لأنه يأتي في سياق توجه عالمي».

أضافت أن توصيات عليا بضرورة استنفار جهود جميع الجهات المعنية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المطعمين بالجرعة الثالثة، ليستمر التحسن الوبائي في البلاد.

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