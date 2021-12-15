سفير ليتوانيا بالقاهرة يستقبل نقيب السياحيين لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل ارتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة باسم حلقة نقيب السياحيين، اليوم الأربعاء، خلال معرض "طريقي الي القاهرة" للفنانة الليتوانية لينا خافيشيا برعاية السفارة الليتوانية في القاهرة.

وقدم باسم حلقة نقيب السياحيين التهنئة ارتوراس جاليوناس سفير ليتوانيا الجديد بالقاهرة والذي تسلم عمله رسميا اكتوبر الماضي متمنيا له اقامة طيبة خلال فترة عمله بالقاهرة والعمل بجدية على تنشيط وتنمية التعاون المشترك بين مصر وليتوانيا في كافة المجالات الاقتصادية وخاصة السياحة.

وأعرب سفير ليتوانيا بالقاهرة عن سعادته بعمله في القاهرة وأن مصر من الدول الكبرى في الشرق الاوسط وإفريقيا ولها علاقات متميزة مع ليتوانيا سيعمل على تطويرها بالمزيد من فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وتابع أنه سعيد بالحفل المبهر الذي أقيم مؤخرًا في افتتاح طريق الكباش بالاقصر وكذلك حفل نقل المومياوات الملكية واكد علي ان الغردقة وشرم الشيخ من اهم الوجهات السياحية المفضلة لليتوانيين وهناك رحلات شارتر تطير مباشرة باستمرار للمدينتي شرم الشيخ والغردقة