«صدمهم قطار ركاب».. مصرع سيدة وإصابة عامل فى البحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب عامل بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بعد أن صدمهما قطار أمام مزلقان إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل.

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وعامل مصاب بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، حيث صدمهما قطار بنطاق ذات المركز وجرى نقلهما إلي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من الفحص وفاة سيدة تدعي “فادية احمد محمد البرقي 53 سنة”، وإصابة " زغلول محمد حامد الأشقر 50 سنة" مقيم مركز الدلنجات مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.