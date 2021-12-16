رئيس «مصر للطيران» يُكرم المشاركين في معرض «Dubai Airshow»

كرم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنظيم مشاركة مصر للطيران في معرض "Dubau Airshow".

جاء ذلك بحضور الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس اللجنة، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مسعد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وشهد التجهيز لجناح مصرللطيران بالمعرض الذي شهد إقبالً كبيرًا من الوفود الرسمية المشاركة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران شاركت هذا العام بجناح متميز في معرض "Dubai Airshow". وحققت كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، ١٤ تعاقدا جديدا مع شركاء الصناعة في المجالات المختلفة، بما يهدف إلى تعظيم إيرادات الشركة وزيادة عملائها الخارجيين.