إحالة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالتجمع للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية قيمتها ربع مليون جنيه، من داخل فيلا تعمل بها خادمة، بنطاق قسم شرطة التجمع، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة تدعى "ع.ح" كانت تتردد على الفيلا محل الواقعة لتنظيفها وعقب ارتكابها السرقة أبلغ عنها مالك الفيلا، وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات، إلا أن تحريات رجال المباحث أكدت ارتكابها جريمة السرقة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة التجمع، يفيد بتلقيه بلاغًا من صاحب فيلا يدعى "و.ع " باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية قيمتها ربع مليون جنيه واتهم خادمة بسرقتها، وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت ما وجه إليها من اتهامات إلا أن التحريات أكدت ارتكابها الجريمة وبمواجهتها اعترفت وأرشدت عن المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.