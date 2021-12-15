الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة طريق «غيضان - الزيدية» بأوسيم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

 تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة أوسيم 
حيث تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تطوير وتوسعة طريق غيضان - الزيدية بمركز ومدينة أوسيم، بداية من كوبري الروبي حتي كوبري غيضان بطريق المريوطية تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق.

ووجه نائب المحافظ على الالتزام بتطبيق خط التنظيم على كافة المنشآت الواقعة بمسار الطريق وعدم السماح بوجود أي تعديات بمسار الطريق ومتابعة دورية لأعمال التوسعة لما لها من أهمية مرورية وضرورة سرعة الأنتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها بناءًا علي توجيهات اللواء المحافظ .

رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية بأوسيم الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة للأعمال.

 

إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
مركز أوسيم توسعة طريق غيضان الزيدية نائب محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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