خلال 24 ساعة.. 10 وفيات و245 إصابة جديدة فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد.

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه قد تماثل 196 مريضا للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أنi بلغ العدد الإجمالي للإصابات بلغ 213.533 حالة، بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 146.898 والعدد الإجمالي للوفيات 6.165 حالة.

كما تم إحصاء 26 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للبيان.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعتهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.