الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال 24 ساعة.. 10 وفيات و245 إصابة جديدة فى الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا،  خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد.

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه قد  تماثل 196 مريضا للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أنi بلغ العدد الإجمالي للإصابات بلغ  213.533 حالة، بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 146.898 والعدد الإجمالي للوفيات 6.165 حالة.

كما تم إحصاء 26 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للبيان.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعتهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

الجزائر وزارة الصحة فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة حالات شفاء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأزمة زوجة أحمد راتب وعادل إمام التي تصدرت الترند

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

3 أسباب وراء هزيمة منتخب مصر أمام تونس

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

المُصنعون عن تشكيل «الأعلى للتصدير»: تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)