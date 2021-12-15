21 ديسمبر.. القرية العالمية بدبى تستضيف حفلًا غنائيًا لسعد لمجرد

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 21 ديسمبر الجاري وذلك داخل القرية العالمية بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويقدم سعد لمجرد خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه منها"أنت معلم"، “رعاك الله، وضيعتي وقتي، والغادي وحدو، وانتي حياتي، وقوتنا وحدة، والغادي وحده، وعدى الكلام، وسلام”، وغيرها من الأغانى التى نالت إعجاب جمهوره .



أخر أعمال سعد لمجرد الغنائية

وطرح المطرب المغربي سعد لمجرد مؤخرا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "الغادي وحدو" باللهجة المغربية، كما خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية التي تحمل إسم “أنت حياتي” أحدث أعماله الغنائية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت الأغنية 43 مشاهدة منذ طرحها.

وتجمع الأغنية لمجرد مع فريق «كاليما» للمرة الأولى، إذ شارك فيها كل من ملاك دمناتي، والغالي العباسي، ونلسون هلون، والأخوان أنتونيو وفرانديك فريرا، وتنوعت كلمات الأغنية بين اللهجتين المصرية والمغربية.

وطرح سعد لمجرد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انتى حياتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحصدت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.

كما طرح الفنان المغربى أغنية دينية بعنوان "نادي يا الله"، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

من ناحية أخرى دشن النجم المغربى سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية "أنت معلم" وتقترب بالفعل إلى الرقم على اليوتيوب.