الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تأكيد «تونسى - جزائرى» على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

سعيد وتبون
سعيد وتبون

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون قضايا إقليمية، لاسيما ليبيا، مؤكدا على أن هناك تنسيقا دائما بين البلدين بشأن الجارة الشقيقة.

وأضاف سعيد خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس الجزائري، أن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره بنفسه، مؤكدًا على أهمية الدعم الجزائري لتونس خلال جائحة كورونا، مشددا على أن علاقات البلدين  ستتطور بشكل أكبر.

 

من جهته، قال الرئيس الجزائري، زيارتي إلى تونس تندرج في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية. سنوقع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات مع تونس، مضيفًا: "ناقشت مع الرئيس التونسي مجموعة من القضايا الإقليمية وخاصة بشأن ليبيا".

 

وتابع: "نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة وأن يعود الوئام بين الليبيين"، معبرا عن أمله في أن تكون القمة العربية المقبلة في الجزائر "جامعة".

وصول الرئيس الجزائري العاصمة تونس

ووصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، العاصمة تونس، وكان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد في مطار تونس قرطاج الدولي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا به.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن تبون وصل إلى تونس «للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد»، مضيفا أن هذه الزيارة «تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما».

و قالت الرئاسة الجزائرية، أمس، بدعوة من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس تستمر يومين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا الأسبوع الماضي، إلى ”فتح آفاق واعدة للتعاون بين بلاده والجزائر، وذلك خلال لقائه بقصر قرطاج، بالوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء» أيمن بن عبدالرحمن الذي زار تونس، تمهيدا لزيارة تبون.

 

الرئيس التونسي قيس سعي د الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ليبيا ندوة صحفية قضايا المنطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

تأكيد «تونسى - جزائرى» على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)