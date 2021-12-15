تأكيد «تونسى - جزائرى» على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون قضايا إقليمية، لاسيما ليبيا، مؤكدا على أن هناك تنسيقا دائما بين البلدين بشأن الجارة الشقيقة.

وأضاف سعيد خلال ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس الجزائري، أن الشعب الليبي هو من يقرر مصيره بنفسه، مؤكدًا على أهمية الدعم الجزائري لتونس خلال جائحة كورونا، مشددا على أن علاقات البلدين ستتطور بشكل أكبر.

من جهته، قال الرئيس الجزائري، زيارتي إلى تونس تندرج في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية. سنوقع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات مع تونس، مضيفًا: "ناقشت مع الرئيس التونسي مجموعة من القضايا الإقليمية وخاصة بشأن ليبيا".

وتابع: "نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة وأن يعود الوئام بين الليبيين"، معبرا عن أمله في أن تكون القمة العربية المقبلة في الجزائر "جامعة".

وصول الرئيس الجزائري العاصمة تونس

ووصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، العاصمة تونس، وكان في استقباله نظيره التونسي قيس سعيد في مطار تونس قرطاج الدولي.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون عند مدرج الطائرة، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا به.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن تبون وصل إلى تونس «للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد»، مضيفا أن هذه الزيارة «تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما».

و قالت الرئاسة الجزائرية، أمس، بدعوة من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس تستمر يومين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا الأسبوع الماضي، إلى ”فتح آفاق واعدة للتعاون بين بلاده والجزائر، وذلك خلال لقائه بقصر قرطاج، بالوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء» أيمن بن عبدالرحمن الذي زار تونس، تمهيدا لزيارة تبون.