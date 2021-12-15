الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة الأوروبية» تلمح إلى سرعة انتشار أوميكرون مطلع 2022

أوميكرون
أوميكرون

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا من المتوقع أن تكون أوسع انتشارًا في أوروبا خلال أول شهرين من 2022.

كتبت وكالة الصحة الأوروبية في تقييم للمخاطر تم تحديثه الأربعاء، أنه من المتوقع أن تزداد حالات أوميكرون بسرعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 

وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وكتب مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الوضع الوبائي في المنطقة ما زال يشهد أعدادًا مرتفعة للحالات فيما يعتبر معدل الوفيات منخفضًا لكنه يتزايد ببطء.

وما زالت سلالة دلتا منتشرة ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يصبح أوميكرون السلالة السائدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال الشهرين الأولين من العام المقبل.

ويعتمد هذا على "الانتشار المرتبط بالمجتمع" مقارنة بسلالة دلتا ودرجة "الانخفاض الكبير في فعالية اللقاح". ويعد تسبب أوميكرون في نقل حالات إلى المستشفى وتسجيل وفيات مرجحًا بشدة.

أشارت ستيلا كيرياكيدو، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي إلى أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة. 

وذكرت أنه من المتوقع أن تحل موجة كبيرة لأوميكرون وأن تمثل ضغطًا متجددًا على الأنظمة الصحية.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم إن عدد المصابين بالمتحوّر أوميكرون يتضاعف حاليًا كل يومين إلى 3 أيام، ومن المتوقع أن تصبح هذه السلالة هي الأكثر انتشارًا في أوروبا الشهر القادم.

وقالت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "يتوقع العلماء أن يصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارًا في معظم الدول الأوروبية في يناير، وهو أمر يثير القلق".

وذكرت أن 66% من سكان أوروبا - يمثلون 300 مليون شخص - تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وأنه جرى إعطاء 62 مليون شخص جرعات معززة. وشددت على أن هذا يمثل أفضل حماية ممكنة ضد أوميكرون في الوقت الراهن. 

المركز الأوروبي فيروس كورونا كورونا اوروبا الصحة الاوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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