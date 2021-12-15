الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحة بريطانيا: أوميكرون مسئول عن 60% من إصابات كورونا فى لندن

وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، الأربعاء إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا مسؤول الآن عن نحو 60 في المئة من الإصابات بكوفيد - 19 في لندن.

أضاف جاويد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حين سُئل إن كانت الحكومة تعتزم تشديد قواعدها لإبطاء تفشي المرض "لا أحد يرغب في فرض أي قيود أخرى، في نفس الوقت الناس يرغبون في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم".
 وسجلت المملكة المتحدة في وقت سابق اليوم الأربعاء أكبر عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الجائحة.

كما سجلت البلاد 150 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و995 ألفًا و311 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفًا و85 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 123 مليونًا و103 آلاف  و521 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الجائحة أوميكرون وزير الصحة البريطاني كوفيد لندن متحور أوميكرون

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وائل لطفي

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