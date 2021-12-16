تفاصيل زيارة رئيس «القابضة للصناعات المعدنية» لـ«مصر للألومنيوم»

زار الدكتور سعد مجاهد الراجحي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأربعاء، شركة مصر للألومنيوم.

بدأت الزيارة بجولة فى دار اجيال لرعاية وتاحيث هيل ذوى الهمم، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمود سالم عن دور وأهمية الخدمة والمسؤولية المجتمعية التي ترعاها شركة مصر للألومينوم من خلال دعمها لجمعية العلم والإيمان، التي اسست دار اجيال لذوي الهمم، وأكاديمة ايجال التعليمة للموهبين والمتفوقين .

واطلع على الدور الريادي والمتميز للشركة في المسئولية الاجتماعية وتقديمها لنموذج رائع فى التكافل وتقدير الجوانب الإنسانية من خلال حضانة ومركز أجيال لذوى القدرات والاحتياجات الخاصة.

واستمتع الحضور بفقرات تعليمية وترفيهية ورياضية قدمها الاطفال من ذوى الهمم والأطفال الموهبين، من خلال حفل رائع نال اعجاب واستحسان الزائرين.

وفى ختام زيارة الوفد لدار أجيال اثني الاستاذ الدكتور سعد الراجحي، على دور الشركة الرائع في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية عبر تعزيز الخدمة المجتمعية للشركة وتفعيل نشاطات تنعكس إيجابا على البيئة والعمال والموظفين وذوي العلاقة وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات لذوي الهمم، وتزيد من مستوى التكاتف الاجتماعي وترسخ النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع من خلال شركة مصر للألومنيوم درة تاج الشركة القابضة للصناعات المعدينة.