خطاب رسمى الأبرز.. شركات السياحة تقر إجراءاتها لعقد جمعية عمومية 22 ديسمبر

دعت غرفة الشركات السياحية، برئاسة نادر الببلاوي، أعضاءها بضرورة اتباع عدد من الإجراءات الخاصة عند اجتماع الجمعية العمومية، المقرر عقده الأربعاء المقبل، وتتضمن الشروط الآتي:

1. تحرير خطاب رسمي من الشركة موقع ومختوم بخاتم الشركة، وموجه لوزارة السياحة باسم الممثل القانوني للشركة التى ترغب في حضور الاجتماع.

2. اعتماد الخطاب من إدارة البرامج بوزارة السياحة في موعد أقصاه الأحد 2021/12/19.

3. تسليم أصل الخطاب بمقر الغرفة الرئيسية باليد، في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 2021/12/19، وبالنسبة للشركات السياحية الواقعة في النطاق الجغرافي لفروع الغرفة يمكنها تسليم أصل الخطابات في مقر الفرع في موعد أقصاه الأحد الموافق 2021/12/19، وسيتولى الفرع إرساله إلى الغرفة الرئيسية لاعتماده من الوزارة واستكمال باقي الإجراءات.

4. أن تكون المنشأة قد أدت جميع الشركات المستحقة عليها للغرفة قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

5. إرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالميزانية لمراقب حسابات الغرفة، اعتباراً من اليوم وحتى قبل 48 ساعة من انعقادالجمعية العمومية حتى يتولى الرد عليها.

وأضافت الغرفة، أنه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المقررة بالفنادق من حيث تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لقاعات الاجتماعات، وحفاظاًعلى سلامة أعضاء الجمعية العمومية، فإن الغرفة تهيب بكل من يرغب في حضور الجتماع اعتماد صفته أولً من وزارة السياحة حتى يتسنى للغرفة معرفة الأعداد الفعلية التي ستشارك في الاجتماع، والتنسيق بشأنها مع الفندق بما يتماشي مع الإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة.



يذكر أن غرفة الشركات السياحية ستناقش أولويات القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بأنشطة غرفة الشركات السياحية خلال الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المقرر عقدها الأربعاء، إذ خاطبت غرفة الشركات برئاسة نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال ورئيس الجمعية العمومية أعضائها بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2021 بأحد فنادق القاهرة، على أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة العاشره صباحًا، وحال عدم الاكتمال يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم وبذات المكان.