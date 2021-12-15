الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معهد الفاروق الأزهري يحتفل بتجديد اعتماده بهيئة ضمان الجودة (صور)

احتفال أزهر السويس
احتفال أزهر السويس

أقام معهد الفاروق الابتدائي النموذجي اليوم الأربعاء، احتفالًا بتجديد اعتماد المعهد من هيئة ضمان الجودة، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

وكرم الدكتور أحمد حمادي الطلاب المشاركين في الأنشطة بالمعهد، وكذلك الفائزين في مسابقة القرآن الكريم لهذا العام، والطلاب الفائزين في مسابقة أجمل فصل.

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وتقدم الدكتور حمادي بالشكر إلى إدارة المعهد، وإدارة الجودة على مجهودهم المتميز، خاصة المشرفون على الإنجاز  الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة بمنطقة السويس الأزهرية ، والأستاذ ثروت محمد شيخ المعهد.

حضر الاحتفال كلًا من آيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي، ماجدة فاروق مديرة التعليم الإعدادي ، حنان أمين عضو مكتب الجودة ، سيد أبو العطا نائب رئيس مجلس الأباء ، محمد معوض مسؤول الأمن بمنطقة السويس.

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واجتمع  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، الدكتور أحمد حمادي، في وقت سابق هذا الأسبوع، بموجهي العموم بحضور الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتورة عفاف أحمد مديرة التوجيه الفني بمنطقة السويس.

وتناول الإجتماع تفعيل التوجيه الفني بشكل يتناسب مع أهمية دور الموجه في العملية التعليمية.

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وأكد الدكتور أحمد حمادي على دور الموجه في المعاهد وأن دوره لا يقتصر على متابعة المعلمين والمناهج الدراسية فقط ، بل يشمل سير الدراسة بجميع المجالات ، ومتابعة المعاهد بالكامل.

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طلاب السويس شيخ محافظ الأزهر الجودة

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وائل لطفي

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