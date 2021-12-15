بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ تستقبل الآباء المطارنة ومستشار سفارة الفاتيكان

استقبلت بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، ممثلة في الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتي، مستشار سفارة الفاتيكان، والذي يتواجد بشرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد.



وترأس المطران كلاوديو لوراتي القداس الإلهي بالطقس اللاتيني باللغة الإيطالية، ومنح سر المعمودية لطفل إيطالي. كما شارك في الاحتفال للتهنئة القس إيهاب سدراك، راعي الجماعة الإنجيلية، وممثل الطائفة بجنوب سيناء، كما حضر أيضًا وفد يمثل حزب مصر القومي، يتقدمهم المستشار مايكل نعيم، الأمين العام للحزب بجنوب سيناء.



وفي نهاية الاحتفال، قدم الأب إرميا نشأت، راعي بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ الشكر للحضور، باسم صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.



الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، للجالية اللاتينية بجنوب سيناء، كما زار صباح أمس الثلاثاء، القنصل الإيطالي بشرم الشيخ، فابيو بروتشيني، بمقر القنصلية.