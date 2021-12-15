الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران ويفتتح أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية

صورة الوزير خلال
صورة الوزير خلال الجولة

افتتح الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى مصر للطيران، حيث تم بدء تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية على
مستوى العالم (Atellica Solution) وهو جهاز يعمل بنظـام Full Automation  والذي يضمن السرعة والدقة لنتائج التحاليل الطبية وسلامة العاملين، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة استلام نتائج التحاليل الطبية واستحداث نظام اليكتروني للمعامل والتي تقوم بإجراء تحاليل الكيمياء الاكلينيكية (وتحاليل انزيمات القلب ووظائف الكلى والكبد وتحليل الفيروسات والمناعة ودلائل الأورام وتحاليل أمراض الدم، الميكروبيولوجي وتحاليل المواد المخدرة والأدوية، بالإضافة إلى تحاليل 19 pcr Covid والفيروسات الكبدية
وتحاليل الأنسجة والأورام كما أنه يتم حاليا استقدام أحدث جهاز للصبغات المناعية الذي يعمل على زيادة الدقة التشخيصية النوعية للأورام.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم لمستشفى مصر للطيران رافقه خلالها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، وكان فى استقبالهم الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والدكتور أيمن وهدان رئيس القطاع الطبي بالمستشفى.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران الأقسام الطبية المختلفة للاطمئنان على مستوى الخدمات   المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني والتقى عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة  وأطقم التمريض والإداريين.

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كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا مؤكداً على ضرورة توافر كافة التدابير اللازمة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والخدمات للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى.

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كما تم توفير خدمة عمل تحلیل 19 Pcr Covid شاملة Q R Code بالمستشفى وكذلك توفير خدمة التحليل السريع لفيروس كورونا شاملة Q R Code بصالة السفر للمسافرين.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.

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وزير الطيران المدني وزير الطيران مستشفى مصر للطيران معامل التحاليل المركزية تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية

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محو ثقافة العداء للسياحة

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