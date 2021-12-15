«مشهد تمثيلي» ..كواليس القبض على عصابة منتحلي صفة رجال الشرطة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تضمن قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة.

وتداول مقطع الفيديو قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية - محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأداء مشهد تمثيلي وبصحبتهم آخرين "غير معلومين لديهم"، وجميعهم عاملين بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص وجاري تحديده وضبطه، ضمن مشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالى عام .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.