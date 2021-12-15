«المماليك وعروس بيروت».. القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الشتوى

يشهد الموسم الدرامى الشتوى حالة كبيرة من الانتعاش، ويتواصل العمل على قدم وساق للانتهاء من تصوير 6 مسلسلات جديدة تعرض فى هذا الموسم، الذي يمتد حتى شهر مارس المقبل وقبل حلول موسم شهر رمضان المبارك بوقت قليل ، علمًا بأن هذه الأعمال ينتمي لمسلسلات الـ45 و60 حلقة.

وتستعد قنوات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مجموعة من الأعمال الدرامية التي أصبحت جاهزة للعرض ضمن مسلسلات 2022 الموسم الشتوي

وقارب عدد كبير من النجوم على الانتهاء من تصوير مجموعة من الأعمال الدرامية التليفزيونية لعرضها خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية ، خلال الموسم الدرامى الشتوى.

«الدستور» تكشف فى السطور التالية أبرز هذه الأعمال، والمواعيد المرتقبة لعرضها:

"أبو العروسة 3"

قررت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” من بطولة سيد رجب و سوسن بدر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 26 ديسمبر الجاري على شبكة قنوات dmc.

وبدأ فريق عمل الموسم الثالث للمسلسل، تصوير أحداث العمل قبل ثلاث اسابيع داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة مصر الجديدة، حيث يسعى المخرج والمؤلف هاني كمال، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، تمهيدا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشّتوي

وبدأ هانى كمال فى مونتاج الحلقات الاولى من العمل استعدادا لعرضه على الشاشة بالتزامن مع التصوير ورفع ساعات تصوير العمل لتصل إلى 20 ساعة يوميا.

الجزء الثالث من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة، ومنذ الإعلان عن الجزء الجديد، بدأ الكثيرون يتحمسون لمشاهدته وتصدر المسلسل محرك البحث جوجل، لمعرفة موعد العرض وكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" نخبة كبيرة من الفنانين، منهم سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل وأحمد صيام ومحمود حجازي وميدو عادل وميرنا هشام وخالد كمال وكارولين عزمي ووفاء صادق ونور محمود وشريف بديع وهدير عبد الناصر، وعدد كبير من النجوم، وكان الجزءان من إخراج كمال منصور، إلا أن الجزء الثالث من إخراج هاني كمال، وهو من إنتاج إبراهيم حمودة و منى قطب.

"نقل عام "

فيما استقر صناع مسلسل "نقل عام"، على طرحه في يناير القادم، ومن المقرر عرضه عبر قناة cbc، ويواصل أبطال وصناع المسلسل الدرامي الجديد "نقل عام" تصوير مشاهد العمل باللوكيشن الرئيسي للمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أوشك المخرج عادل أديب على الانتهاء من تصوير نصف مشاهد المسلسل ورفع المخرج ساعات تصوير المسلسل إلى 18 ساعة يوميا يقضيها أبطال العمل بين عدد من اللوكيشنات المختلفة.

مسلسل “نقل عام” تدور أحداثه في إطار من التشويق الدرامي وتحمل كل حلقة من العمل اسما مختلفا ويعكف الموسيقار راجح داود على وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل المقرر الانتهاء من تصويره نهاية شهر ديسمبر الجاري ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج النهائي استعدادا لعرضه على شاشة التليفزيون.

المسلسل يتناول قصصا إنسانية حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية في إطار من الدراما المشوقة.

وتدور أحداث «نقل عام» في دراما عائلية، حول عائلة محمود حميدة الذي يعمل سائقا في هيئة النقل العام وزوجته سوسن بدر وأبنائهما، وعائلة حميدة الثانية مع دينا وأبنائهما أيضًا.

“نقل عام” من تأليف ورشة كتابة وإخراج المخرج عادل أديب، كما يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة، كما يشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة وعرضه سيكون الفترة المقبلة خارج موسم رمضان.

"عروس بيروت 3"

وقررت منصة "شاهد"، عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "عروس بيروت" للفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، منتصف يناير المقبل، على أن يعرض بالتزامن على شبكة قنوات «mbc».

ويجري التصوير حاليًا على قدمٍ وساق للانتهاء من حلقات مسلسل "عروس بيروت" الموسم الثالث الذي يتم تصويره حاليًا في تركيا، حيث يرغب المخرج فكرت كادي أوغلو، في الانتهاء من المشاهد الخاصة هناك للعودة إلى لبنان لتصوير باقي المشاهد.

ويتكون الموسم الثالث من مسلسل "عروس بيروت" من 45 حلقة درامية فقط، على أن يكون شهر يناير المقبل موعد نهائي لانطلاق عرض أولى حلقات المسلسل عبر شاشة «mbc» ومنصة «شاهد» الإلكترونية.

ويشهد الموسم الجديد من «عروس بيروت»، العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وتكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

"حلم"

ويواصل ابطال مسلسل "حلم " تصوير المشاهد الاخيروة من العمل مع المخرج حسنى صالح حيث من المقرر عرضه خلال شهر فبراير المقبل

والمسلسل تدور احداثه حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

مسلسل "حلم" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

"المماليك"

وأعلنت شبكة قنوات "النهار" عن عرض مسلسل "المماليك" حصريًا خلال مطلع العام الجديد، وتحديدًا في شهر يناير المقبل، والذي تدور أحداثه حول صراع شرس يتبادل المماليك خلاله الأماكن والأدوار وحروب دائمة على الأموال، ويقدم المسلسل عالم غسيل الأموال بكل ما به من خبايا وأسرار.

وتدور أحداث المسلسل حول سالم الصالحي رجل الأعمال الفاسد أحد كبار المماليك، وكبار عالم غسيل الأموال وتتوالى المفاجآت في طاحونة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بين الحب والكره والانتقام و تظهر أسرار الشخصيات في إطار درامي قوي، فهل ينتصر الخير أم الفساد؟.

ويضم مسلسل المماليك عدد كبير من النجوم وهم رانيا يوسف – بيومي فؤاد – محمد لطفي – فيدرا، والمسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، ومن تأليف هشام هلال، واخراج حازم فودة، من إنتاج بيست ميديا ويعرض حصرياً في قناة النهار.

"اللعبة 3"

ويواصل صناع مسلسل "اللعبة" الموسم الثالث تصوير مشاهد العمل حيث استقر صناع العمل على منتصف شهر يناير المقبل ليكون موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد.

وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث، وتظهر الفنانة مي كساب بدور زوجته ولهما ابن واحد فقط، وتتورط الأسرتان في عدة أزمات ومشاكل بسبب "فيديو جيم" الذي ساقهما فضولهما لتجربته.

والآخر "وسيم" وزوجته الفنانة ميرنا جمال ولهما ابن وابنة، وتجسد دور والدة زوجته الفنانة عارفة عبدالرسول التي ترث عن والدها سلسلة فنادق ضخمة ويدير أحد فروعه الرئيسية الفنان سامي مغاوري، الذي يتزوجها بمنتصف الأحداث ويقطنان مع "شيكو"، وتشهد الأحداث تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.

ويكتشف "مازو ووسيم" لعبة إلكترونية مصنوعة من قبل أشخاص بالولايات المتحدة، وما أن يجرباها معًا حتى تتدمر حياتهما، وتنقلب مجراها رأسًا على عقب، ويوجه شخص مجهول بطلى العمل، ويطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، في ظل رغبة كل منهما في الفوز.

وتضطرهما اللعبة إلى ارتكاب عمليات اختطاف وطلب فدية كبيرة، وتجعلهما يضطران للجوء إلى الكذب واختراع الأحداث غير الصحيحة، حسبما يلقنهما الشخص المجهول، المعروف ضمن الأحداث بالـHR، المتحكم فى كل تفاصيل اللعبة، ليتحولا من شخصين طبيعيين إلى اثنين يشبهان الإنسان الآلى الذى يخضع للأوامر دون اعتراض أو تفكير.

مسلسل “اللعبة 3 ” والذي يحمل اسم اللعب مع الكبار، من بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، ورانيا يوسف التى انضمت إلى قائمة أبطال الموسم الثاني، والمسلسل من تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج ليليان شوقي.