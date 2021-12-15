الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شب بمنزل في «كفر حكيم» بالجيزة

حريق شب بمنزل
حريق شب بمنزل

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شب في منزل بمنطقة كرداسة، وحصر الخسائر والتلفيات، والوقوف على أسباب الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل دون وقوع إصابات، بقرية كفرحكيم بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية كفرحكيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة العامة في الجيزة حريق منزل حصر الخسائر أسباب الحادث

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وائل لطفي

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