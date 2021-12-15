الباحث حافظ عبد الفتاح يحصل على مرتبة الشرف فى «دكتوراه الفلسفة»

حصل الباحث حافظ عبد الفتاح حافظ منصور، المدرس المساعد بقسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف، عن مناقشة رسالة العالمية «دكتوراه الفلسفة»، في التربية تخصص إدارة وتخطيط ودراسات مقارنة، حيث جاء عنوان الرسالة " تطوير نظام تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف فى ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة ".

تمت مناقشة رسالة الدكتوراه، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة المناقشات ( أ) بكلية التربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، بحضور لجنة الإشراف الدكتور حشمت عبد الحكم محمدين، أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية بنين بالقاهرة، والدكتور شاذلي يونس علي، مدرس الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بالكلية.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم كل من الدكتور محمد صبري حافظ محمود، أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة، والعميد الأسبق لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالدقهلية، « مناقشًا داخليًا ورئيسًا»، والدكتور حشمت عبد الحكم محمدين فراج، أستاذ الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة والعميد السابق لكلية التربية بنين القاهرة، « مشرفًا»، والدكتورة نجوى يوسف إبراهيم جمال الدين، أستاذ التخطيط التربوي بكلية الدراسات العليا التربوية، جامعة القاهرة،« مناقشًا خارجيًا».