توزيع 47 تروسيكل و20 كرسي كهربائي على ذوي الهمم بالجيزة.. غدًا

تستعد محافظة الجيزة غد الخميس، لتسليم عدد ٤٧ تروسيكل و٢٠ كرسي كهربائي على ذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقًا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، (قادرون بإختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

وستقام الفعالية بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، بمقر ديوان محافظة الجيزة.

وفي وقتٍ سابق، اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى حيث تضمنت الحركة ترقية 1216موظفًا اعتبارًا من 1 / 7 /2021 من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2021 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

يأتي ذلك في إطار الكتاب الدوري رقم "1" لسنة 2021 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية 282 موظفًا تخصصيًا و519 موظفًا مكتبيًا و252 موظف فنيًا و163موظف خدمات وحرفيًا على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأشار قرار المحافظ أن يمنح الموظف اعتبارًا من 1/7/2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

وأكد راشد، حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبًا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفاني في العمل.