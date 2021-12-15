القصة الكاملة لأزمة زوجة أحمد راتب وعادل إمام التي تصدرت الترند

تصدر الفنان الراحل أحمد راتب محركات “جوجل” وذلك بسبب تصريحات زوجته، حيث نسبت تصريحات صحفية لفيرا يوسف زوجة الفنان أحمد راتب تدين الفنان عادل إمام.

ولكن قد ظهرت فيرا يوسف في تصريحات أخرى أوضحت الحقيقة وقالت إن تصريحاتها المتداولة عن عادل إمام ليست صحيحة وأضافت خلال تصريحاتها أن نقابة المهن التمثيلية أيضًا تتعامل معهم باحترام قائلة: "أشرف زكي راجل محترم وعمره ما اتأخر علينا".

وقالت إنها لم تتحدث عن عادل إمام بأي سوء ولم تقصد إهانته حيث أنها ذكرت الفنانين الذين يتواصلون معاها وليس منهم عادل إمام وهذا لا يدينه في شىء.

وأشارت خلال تصريحات صحفية لها أوضحت من خلالها القصة الكاملة والتي جعلتها تتصدر التريند أن من يزورها ويسأل عليها هم اسعاد يونس وأمير كرارة وأحمد بدير فقط، وعدم سؤال عادل إمام لا يدينه ولا تتهمه بالتقصير مؤكدة أنها مستاءة جدًا من الهجوم الذي تلقته على صفحات السوشيال ميديا.

وعن أزمة معاش الفنان أحمد راتب قالت فيرا زوجة الفنان أحمد راتب إنها تحصل على المعاش ولا يوجد أي مشكلة.

وكانت قد قامت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب بكتابة منشور عن ذكرى وفاة والدها الخامسة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قالت لمياء ابنة احمد راتب: "قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك".

وقالت لمياء: "اليوم أكمل أبي عامه الخامس في النعيم، وأكملت أنا عامي الخامس في ألمٍ لم أعهده من قبل، اهنأ يا حبيبي في جنة النعيم، وإلى اللقاء على الضفة الأخرى".



