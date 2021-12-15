الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شركة إنتاج فني واستوديو تسجيلي بدون ترخيص بالجيزة

استوديو
استوديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شركة إنتاج فني واستوديو تسجيلي بدون ترخيص ، في منطقة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى واستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة بالجيزة، واستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الاستوديو، وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى تنتج بالاستوديو بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره، تم ضبط استوديو تسجيل صوتى كامل يحتوى على وحدة معالجة مركزية "محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج وهندسة صوتية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، و"هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع وفيديوهات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الاستوديو - مايك صوت يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتي، فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل، كارت صوت لاستخدامه بالتسجيل، سماعة رأس تستخدم أثناء التسجيل، هاتف محمول مُحمل على وحدة التخزين الداخلية وبه آثار ودلائل على إدارة القناة المشار إليها".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه الواقعة بقصد التربح المادي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية استوديو تسجيلي منطقة الجيزة مباحث المصنفات أصحاب الحقوق المادية

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