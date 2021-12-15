ضبط المتهم بإدارة كيان تعلميي وهمي بدون ترخيص بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بإدارة كيان وهمي بدون ترخيص لمنح شهادات تعليمية في مركز طنطا بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية.

وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية في مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط «6 شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات وممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب صدوره لجهة حكومية ومعدة للتزوير، شهادة طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى المستشفيات ومعدة للتزوير، أكلاشيه بإسم الأكاديمية، 11 كارنيه بأسماء أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية، دفتر إيصالات استلام نقدية، هاتف محمول وحاسب آلي».

وبفحصهما تبيَّن احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع، وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.