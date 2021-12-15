الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتحرى عن ملثمين أطلقا أعيرة نارية على مهندس بالقطامية

ملثمين
ملثمين

أمرت نيابة القطامية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية على مهندس وسرقة جهاز مساحة من موقع تحت الإنشاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مهندس بشركة مقاولات، بأنه أثناء عمله بمشروع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار ناري في الهواء باستخدام بندقية  خرطوش وتهديده، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش "المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما  ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين".

كما أرشدا عن "2 بندقية آلية، 4 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، كما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في ممارسة نشاط إجرامى "سرقة بالإكراه".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الجهاز واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة  العامة للتحقيق.

نيابة القطامية اطلاق اعيرة نارية التحقيقات تحريات المباحث جهاز مساحة سرقة مهندس

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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