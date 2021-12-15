النيابة تتحرى عن ملثمين أطلقا أعيرة نارية على مهندس بالقطامية

أمرت نيابة القطامية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية على مهندس وسرقة جهاز مساحة من موقع تحت الإنشاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مهندس بشركة مقاولات، بأنه أثناء عمله بمشروع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار ناري في الهواء باستخدام بندقية خرطوش وتهديده، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش "المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين".

كما أرشدا عن "2 بندقية آلية، 4 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، كما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في ممارسة نشاط إجرامى "سرقة بالإكراه".

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الجهاز واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.