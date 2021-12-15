هيئة الدواء تفتح باب التسجيل في ورشة «المستحضرات الحيوية»

أعلنت هيئة الدواء، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديث الخاص بإجراء متغيرات على المستحضرات الحيوية.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المقرر بدء انعقاد الورشة يوم الثلاثاء، 28 ديسمبر2021، بمقرها بالمعادي، ومتاح من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل لحضور الورةش عبر الضغط على الرابط التالي:https://cutt.ly/aYj5lM9 .

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء عن تنظيم ورشة عمل جديدة، حول اعتماد الهيئة للمواد القياسية، وذلك بناءً على رغبة العديد من شركات الأدوية.

وقالت هيئة الدواء، إن ذلك يأتي في إطار التواصل المستمر والفعَّال مع شركاء صناعة الدواء في مصر، وتزامنًا مع بدء التطبيق المرحلي للبرنامج، وكذلك لإتاحة فرصة المشاركة لعدد أكبر من الشركات واستيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالبرنامج والإجابة على العديد من الاستفسارات.

كما كانت هيئة الدواء المصرية قد شاركت في المؤتمر السنوي الخاص بالمثائل الحيوية، والذي نظمته شركة ساندوز مصر بالتعاون مع الهيئة، والذي يعد الحدث السنوي الخاص بتسليط الضوء على دورالمثائل الحيوية، وكيفية زيادة فرص إتاحتها لتلبية احتياجات المرضى، ومناقشة مجالات تطويرها، وفرص التعاون الدولية، ومناقشة التحديات التي تعيق وصولها للمرضى.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلي دولة زيمبابوي؛ لتبادل الخبرات، والتعريف بأفضل الممارسات المتبعة؛ لوضع القواعد التنظيمية الخاصة بتداول ونشر استخدام المثائل الحيوية في القارة السمراء، والتباحث حول كيفية التعاون، والشراكات المستقبلية المحتملة بين هذه الدول.