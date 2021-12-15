الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة أخطر قضية للإتجار بالبشر في القاهرة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، غدًا الخميس، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الإتجار بالبشر، وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة .

وأحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفى وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة  بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه " ف. م. ع " بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو" س. ب".

وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في  شخص طبيعي هو المجني عليه ح. م .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو  غ. ب  بقصد تحقيق منفعة مادية.

محكمة جنايات القاهرة الخميس التجمع الخامس قضايا الإتجار بالبشر المستشفيات الشهيرة بيع الأعضاء

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