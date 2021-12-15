حبس عاطل لحيازته كمية من الحشيش بقصد الإتجار بها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.