الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب تحذير الشبورة.. المرور تنشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة

الشبورة
الشبورة

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، اليوم الأربعاء، عدد من التحذيرات لقائدي السيارات عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدى إلى إعاقة الرؤية لعدد من الطرق السريعة.

كما نشرت سيارات الإغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث، ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث.

وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، بالطرق السريعة، وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف تواجد الخدمات، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا لوقوع الحوادث.

الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات التحذيرات الطرق السريعة هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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