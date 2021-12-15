وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، كينتارو هوسومى رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والوفد المرافق له ، حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وأشار “الملا” خلال اللقاء، إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على تحديد أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لالتقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق، ويقوم بدراسة عدة مبادرات لعرضها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

وأضاف وزير البترول، أن مصر تعمل حاليًا على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول بدوره يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها شركة ميتسوبيشي اليابانية التى تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلول متطورة فى هذه المجالات.

ومن جانبه، استعرض رئيس ميتسوبيشى المشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين والتقاط وتخزين الكربون فى عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والمانيا وايطاليا واستراليا وغيرها من الدول.

ولفت إلى أن مصر لديها فرص واعدة لتطبيق هذه المشروعات لتصبح سوقاً كبيراً فى هذا المجال بالمنطقة، مشيرًا إلى رغبة ميتسوبيشي في المشاركة في القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها مصر العام المقبل فى ضوء التوجة العالمى للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في هذه المجالات.

تعاون بين مصر واليابان فى مجالات الطاقة النظيفة