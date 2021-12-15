الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الموريتانى ينفى أى تهديد إرهابى فى مدينة نواكشوط

موريتانيا
موريتانيا

 نفت الإدارة العامة للأمن الموريتاني وجود أي تهديد إرهابي يستهدف مدينة نواكشوط.

وأكدت -في بيان نشر اليوم في نواكشوط- أنها ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني.
يأتي البيان بعد دعوة السفارة الأمريكية في نواكشوط لرعاياها بتفادي الذهاب إلى قاعة رياضية في نواكشوط بسبب وجود احتمال تهديد إرهابي.

وذكر الأمن الموريتاني، في بيانه، أن الاستنتاج باحتمال تعرض الموقع المذكور لعمل إرهابي، وأن الاحتمال جاء بناء على تردد بعض أصحاب السوابق على الموقع الرياضي خلال الفترة الماضية.

وأشارت الإدارة إلى أنه بعد التحريات، اتضح أن الموضوع يتعلق بالاشتباه في دواعي اشتراك أربعة أشخاص في تلك القاعة الرياضية، بعضهم من أصحاب السوابق، حيث لوحظ ترددهم عليها لممارسة أنشطتهم الرياضية للفترة ما بين شهر يونيو الماضي وبداية شهر ديسمبر الجاري، مضيفة أنها تطمئن المواطنين والمقيمين أنه لا وجود لتهديد إرهابي وأن المصالح الأمنية ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني.

وعلى صعيد آخر، تسلمت موريتانيا،  336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونًا و88 ألفًا و628 شخصًا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملى التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أي نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2.5 مليون جرعة من اللقاحات، وحددت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.

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وائل لطفي

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