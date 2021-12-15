الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وقف السيسى ليصافحه.. موقف للرئيس مع طالب بعد أدائه أنشودة دينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، ليتفقد جامعة كفر الشيخ، حيث مر على المباني والمعامل والكليات وقاعات المحاضرات، وكلية الذكاء الاصطناعي وخلال تقديم الكورال، قام بعمل لفتة إنسانية حيث وقف لطالب ليصافحه  ويقبله بعد الأنشودة الدينية.


وخلال تواجده قام الطلاب بعرض أفكارهم، من مختلف الكليات، وترك الرئيس مجال الحديث مفتوح للاستماع لكافة الموضوعات الخاصة بالاختراعات، ومهارة الطلاب وذكاءهم، حول طرق استخدام تلك المشروعات.

 

حوار مفتوح للاستماع إلي كافة مشروعات الطلاب 

بعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه الشديد، على إجراء حوار مفتوح، بدأت فعالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وأساتذة الجامعة والطلاب، وخلال اللقاء قام الطلاب بعرض كورال غنائي، من كافة الكليات المختلفة.

 

أنشودة الطالب الذي وقف ليصافحه الرئيس

وخلال تقدم الكورال قام الطالب محمد فريد حسن من جامعة قناة السويس، بتقديم أنشودة دينية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "هو في الجسم بشر.. هو نور في البصيرة والبصر".

 

اسمحلي أسلم علي حضرتك يافندم  

وبعد أن انتهى الطالب من الأنشودة الدينية، قال للرئيس السيسي "اسمح لي يافندم أسلم على حضرتك"، وعلى الفور وقف الرئيس لينتظر نزوله من على مسرح الجامعة، ليصافحه، ويقبله، وهو فخور وفي غاية السعادة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة كفر الشيخ الرئيس الذكاء الاصطناعي الطلاب الانشوده الدينية مختلف الكليات الموضوعات الخاصة بالاختراعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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