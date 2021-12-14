سقوط ربة منزل من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل فى كفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، سقوط ربة منزل من شرفة منزلها أثناء قيامهن بنشر الغسيل مما أدى لإصابته بإصابات كبيرة ونقلها للمستشفى.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بفيد بوصول ص ا ٤٢ سنة ربة منزل مقيمة بمدينة كفرالزيات إلي مستشفى كفرالزيات العام مصابة بكسوز في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف حاد واشتباه بالمخ، وتم نقلها للمستشفى الجامعي بمدينة طنطا للعلاج لسوء حالتها.

وبسؤال زوجها أكد أنها سقطت فجأة أثناء تنشير الملابس ببلكونة المنزل بالدور الرابع، بعد أن اختل توازنها.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات التحقيق، وكلف مباحث كفر الزيات بسرعة عمل التحريات اللازمة ومتابعة حالة المصابة بالمستشفى.