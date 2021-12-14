تقلبات جوية وأمطار.. «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب مصر قريبًا

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتي تشهد طقس معتدل نهارًا وبارد ليلاً، ومن المنتظر أن تتعرض البلاد إلى منخفض جوي سيتسبّب في سقوط أمطار غزيرة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوي خلال الفترة المقبلة، وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية إن تساقط الأمطار بدأ على عدة محافظات من بينها الإسكندرية التي تشهد حاليًا نوّة الفيضة الصغرى.

وقال شاهين، لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن تتعرض مصر إلى منخفض جوي خلال الأيام المقبلة يتبعه انخفاض في درجات الحرارة تصل من 16- 18 درجة نهارًا، مضيفًا أن المنخفض بدأ يقترب من غرب مصر، وهو ما يؤدي إلى أمطار متفرقة في مختلف المناطق.

قدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح بشأن المنخفض الجوي؛ حيث سيؤدي المنخفض الجوي إلى سقوط العديد من الأمطار

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح منها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

كما نبّهت الأرصاد المواطنين والسائقين بالتأني في السير وتخفيف السرعات أثناء تكون الشبورة المائية، وسقوط الأمطار المتوقعة على الطرق، إضافة إلى الحذر الشديد من سقوط الأمطار واتباع تعليمات رجال المرور على الطرق السريعة والتي تظهر عليها الشبورة المائية الكثيفة، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة أوقات سقوط الأمطار ونشاط الرياح المستمرة.