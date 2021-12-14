الاستعلام عن حالة 8 مصابين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالسلام

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن حالة المصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات بالغة بمدينة السلام وإرسال تقرير مفصل عن حالتهم.

انتقل فريق من النيابة العامة بالسلام، لموقع تصادم سيارة نقل بميكروباص، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات بالغة بمدينة السلام.

وكشفت المعاينة الأولية حول الحادث بأن سائق السيارة النقل كان يقود السيارة بسرعة عالية، ولم يستطع التحكم فى القيادة واصطدم بالسيارة الميكروباص، وأسفر عن وقوع 8 مصابين وتم نقلهم للمستشفى.

كانت غرف عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم نقل وميكروباص، وتم نقلهم سيارة إسعاف إلى المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.