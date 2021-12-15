بعد ركود العام الماضي.. «الدستور» يرصد أسعار هدايا الكريسماس بأسواق المنشية

موسم سنوي لاحتفالات الكريسماس ينتظره أصحاب المحال أملًا في أن يحدث انتعاشة لحركة البيع والشراء ورواج اقتصادي ينشط من ريحهم السنوي، خاصة بعد ركود العام الماضي بسبب جائحة كورونا الصحية.

ويستعد المواطنين لمثل هذه التجمعات والاحتفالات خاصة بعد إلغاءها العام الماضي بسبب جائحة كورونا الصحية، والتي وجبت منع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

هدايا الكريسماس

وبهذه المناسبة، تجولت «الدستور» بداخل أسواق المنشية لرصد حركة البيع والشراء وأسعار المعروضات لهدايا الكريسماس وأعياد الميلاد مقارنة بالعام الماضي.

يقول إيهاب السيد، أحد التجار، إن زيادة الأسعار لهدايا الكريسماس لهذا العام بسيطة فلا تتجاوز الـ ٢٠٪ ، وعلى الرغم من هذا فمازالت حركة البيع والشراء ضعيفة وأصبح الزبون يقتصد في شراء الهدايا بقدر المطلوب فقط.

هدايا الكريسماس

من جانبه، قال ياسين أحمد، أحد التجار، إن أسعار أشجار الكريسماس يبدأ من ٢٠٠ جنيه وقد يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه وهذا بناء على حجمها وأشكال الزينة وكميتها المعلقة فيها، وبالنسبة لمجسم بابا نويل فيبدأ من ١٠٠ جنيه ويصل إلى ١٥٠٠ جنيه، علاوة على أشكال الزينات المعلقة فأسعارها بسيطة تبدأ من ١٠ جنبهات.

هدايا الكريسماس

وتابع محمد علي، أحد التجار، أن حركة البيع والشراء من المتوقع أن تزيد مع قرب نهاية شهر ديسمبر، وأن ما يعوض حركة الرواج الافتصادي هي تجهيزات الحفلات للفنادق والمدارس، والمطاعم التي تستعد لاستقبال زبائنها خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وأضاف، أن هناك أفكار يضعها التجار لتلافي خسارة العام الماضي والتي كانت محظورة بسبب أزمة كورونا الصحية وهي عروض الشراء، ليتم عمل خصم على كمية مبيعات محددة، أو عمل عروض أكثر من هدية للكريسماس بسعر مجمع، وهذا لجذب الزبائن لشراء هدايا الزينة.