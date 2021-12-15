فى 14 خطوة.. كيف تحصل على قرض تمويل عقارى بفائدة 3%؟

رصدت "الدستور" خطوات الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3%، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، التي يشارك فيها 22 بنكًا: "البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقاري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي، وبنك بلوم- مصر، والزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي".

وفيما يلي أهم الشروط والمستندات والخطوات المطلوبة للحصول على قرض تمويل عقاري ضمن مبادرة الـ3% التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرًا:

1- صورة معتمدة من جهة العمل تتضمن الدخل الشهري للعميل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو الخاص.

2- أن لا يتجاوز إجمالي دخل محدود الدخل 4.5 ألف جنيه شهريًا للفرد، و 6 آلاف جنيه للأعزب.

3- ألا يزيد دخل متوسط الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

4- أصحاب المهن الحرة يتم تقديم شهادة معدة من قبل محاسب تتضمن متوسط الدخل الشهري للعميل.

5- أن يكون المتقدم من نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة السكنية محل التمويل.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي.

7- إقرار العميل بعدم الاستفادة بأي مبادرات تمويل عقاري سابقة.

8- فتح حساب في البنك المطلوب الحصول على التمويل منه لتحويل الأقساط عليه.

9- أن تتراوح مساحات الوحدات لشريحة محدودي الدخل بين 75 مترًا إلى 90 مترًا في إعلان الإسكان الاجتماعي.

10- إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بمساحة تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترًا.

11- يمكن للعميل شراء أي وحدة من خارج إعلانات الصندوق وغير مقيد بمساحة.

12- متاح لأصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40 % من المقدم.

13- تتراوح إجمالي قيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل بين 300 إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى حسب مساحتها 75 مترًا أو 90 مترًا.

14- متوسط الدخل يوجد نوعين من أسعار الوحدات السكنية الأول بين 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى بمقدمة 15% كحد أدنى، والثانية وحدة سكنية من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.