الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بالطريق الدائرى

حريق في كابل كهرباء
حريق في كابل كهرباء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب كابل كهرباء، دون وقوع خسائر بشرية أمام الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بكابل كهرباء بالجزيرة الوسطى أمام الطريق الدائري، القوس الغربي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وتم فضل التيار الكهربائي تنسيقا مع مسؤولي الحي.

وأخمدت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية كابل كهرباء خسائر بشرية غرفة العمليات القوس الغربي

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