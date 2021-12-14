حملة موسعة بأحياء الهرم وشمال الجيزة.. ورفع 1100 شيشة وإشغال طريق

أجرت محافظة حملة موسعة باحياء الهرم وشمال الجيزة وتمكنت من رفع 1100 شيشة وحالة إشغال طريق، وكلف اللواء أحمد راشد الأحياء بالرقابة الدورية للإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس الحي بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع زغلول وترعة جلال اخر فيصل واللبيني هرم وكعبيش والمريوطية فيصل ومدخل مدينة الرحمن بجوار مساكن الشارقة واخر شارع الملك فيصل والمناطق الأثرية ورفع مخلفات نفق الترابيع.

كما تم تنفيذ حملات مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بشوارع المريوطية هرم وكعبيش والمنصورية والسيسي واللبيني فيصل وأسامة أبوعميرة لرفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق.

وقد أسفرت الحملة عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي واستاندات وفاترينات وثلاجات وشيش وعربات لباعة جائلين وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.



كما قام الحي برفع المخلفات المتواجدة داخل الموقف الجديد الذي يتم تجهيزه بجوار سنترال المريوطية وفرد قشط أسفلت استعدادا لرصفه ونقل كافة سيارات الأجرة بين الهرم وفيصل بداخله تيسيرًا على المواطنين وتوسعة الشارع والظهور بالمظهر الحضاري والقضاء على العشوائيات والتعديات على حرم الطريق.

وفي حي شمال الجيزة تم تنفيذ حملات بمتابعة اشرف بكر رئيس الحي لرفع كافة الإشغالات التى تعوق الطريق العام وتم من خلالها رفع 300 حالة إشغالات بشوارع العامل الأول والمنيرة الغربية والبراجيل وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وضبط 4 مقاهي لتدخين الشيشة.