الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أعنف الأزياء الوطنية من مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2021 (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقيم عرض أزياء ملكة جمال الكون لعام 2021، أمس، حيث سارت المتسابقات على المدرج بملابس احتفت ببلادهن، وكانت أكثر الإطلالات جرأة في هذه الليلة عبارة عن قماش فريد من نوعه، وأغطية رأس متقنة تحمل رسائل سياسية، ونعرض لكم فيما يلي أعنف الأزياء الوطنية من مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2021 وفقًا لموقع «INSIDER».

 

ملكة جمال الأرجنتين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

ارتدت ملكة جمال الأرجنتين جولييتا جارسيا زيًا يمثل ذوبان الأنهار الجليدية في الأرجنتين، وقالت ملكة المسابقة على حسابها على إنستجرام إن الزي كان بمثابة دعوة للعمل على مخاطر أزمة المناخ.

ملكة جمال أرمينيا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء لعام 2021.

بينما تألقت ملكة جمال أرمينيا ناني أفيتيسيان في ثوب معدني وعباءة زرقاء متدفقة لتمثل الإلهة المحبوبة، وكتبت أفيتيسيان على إنستجرام أن زيها الوطني مستوحى من آروباني، إلهة مملكة أرارات.

ملكة جمال أستراليا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء لعام 2021.

وأبهرت ملكة جمال أستراليا داريا فارلاموفا الجميع في ثوب أزرق ضخم مع غطاء رأس زهرة شاهق.
 

ملكة جمال بلجيكا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

بدت ملكة جمال بلجيكا كديست ديلتور جاهزة للطيران بزيها الوطني المصنوع من الريش.

وقامت فرقة دلتور بتكريم أعلام كل من بلجيكا وإثيوبيا، حيث وُلدت دلتور، وتم تبنيها من قبل عائلة بلجيكية عندما كانت في العاشرة من عمرها بعد وفاة والدتها وأخذها والدها إلى دار للأيتام.

ملكة جمال بوليفيا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

تألقت ملكة جمال بوليفيا ناهيمي أوكين أنتيلو ببدلة شبه شفافة مغطاة بأشكال الطيور المتلألئة، وقامت ملكة المسابقة بإقران زيها الوطني المتلألئ مع غطاء رأس جاكوار الدرامي الذي يتميز بالكثير من الريش.

ملكة جمال البرازيل تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

ارتدت ملكة جمال البرازيل تيريزا سانتوس مجموعة رائعة من اللون الأحمر بالكامل أثناء سيرها على خشبة مسرح ملكة جمال الكون، ولكن ظهر زيها عنيفًا إلى حد كبير.
 

 

ملكة جمال كمبوديا تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

لفتت ملكة جمال كمبوديا مارادي نجين الأنظار بالزي الوطني الأحمر والأخضر والبرتقالي، وهذا الزي مستوحى من  نوع من  أنواع الرقص التقليدي المقنع الذي تمت تأديته لعدة قرون.

ملكة جمال الكاميرون تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء 2021.

وبشكل مشابه ظهرت ملكة جمال الكاميرون ميشيل أنجي مينكاتا بزيها متعدد الألوان المغطى بالخرز، وتضمن زيها الوطني ذو الخرز  الأحمر والأخضر والأصفر ألوان علم الكاميرون وتم إقرانه بظهر مثير من الريش وغطاء للرأس.

ملكة جمال تشيلي تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون الوطنية للأزياء لعام 2021.

تألقت ملكة جمال تشيلي أنطونيا فيغيروا في ثوب أبيض بالكامل مغطى بالخرز والكشكشة، وكتبت فيغيروا على إنستجرام أن زيها، الذي صممه كندري مورا، مستوحى من النساء اللواتي يقدمن حلويات «La Ligua» في تشيلي.


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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